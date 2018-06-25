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У Криму моряки затриманого українського судна оголосили голодування

Моряки українського судна ЯМК-0041, затримані в акваторії Чорного моря біля берегів Криму, відмовилися від їжі.

Чорне море

Про це у Facebook повідомив адвокат Едем Семедляєв.

Він зазначив, що до моряків не пускають адвокатів, а на скарги окупаційна влада Криму не реагує.

– За словами матері одного з моряків, вони відмовляються приймати їжу і знаходяться у розпачі від невизначеності, – написав Семедляєв.

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Нагадаємо, 4 травня в акваторії Чорного моря російські окупанти затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041. Екіпаж із 5 українців доставили в анексований Крим.

Перед цим українські прикордонники заявили про початок Росією “жорсткої політики” щодо затримання й огляду суден, що йдуть в Україну.

Фото: dreamstime.com

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