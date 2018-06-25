У Києві після втечі заарештували шлюбного афериста і конвоїра

У Києві шлюбного афериста та конвоїра, який допоміг йому втекти, заарештовано на два місяці.

Уродженця Молдови, який 23 червня втік з-під варти та невдовзі був затриманий, заарештовано на 2 місяці, а поліцейському суд обрав домашній арешт.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

– За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 уродженцю Республіки Молдова Бурлаку О.С., який 23 червня 2018 року втік з-під варти та невдовзі був затриманий, Дніпровським районним судом Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, – йдеться у повідомленні.

Його спільнику – співробітнику Дніпровського управління поліції ГУНП України в м.Києві, який здійснював конвоювання та своїми діями сприяв втечі підозрюваного, суд обрав цілодобовий домашній арешт на той самий термін.

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У прокуратурі зазначили, що правоохоронець повністю визнає свою вину та співпрацює зі слідством.

Слідство у кримінальному провадженні триває, додали у відомстві.

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