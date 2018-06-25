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У Львові за напад на табір ромів затримали 9 учнів

У Львові затримали 9 учнів, яких підозрюють у нападі на табір ромів.

Табір ромів

У Львові затримали 9 учнів шкіл №36 і №85, яких підозрюють у нападі з різаниною на ромський табір, повідомляє Zaxid.net.

Керівник Нацполіції Львівщини Валерій Середа заявив, що п’ятеро підлітків навчаються у школі №85, а четверо – у школі №36.

Раніше поліцейські повідомляли, що затримали 7 учасників нападу віком 16-17 років та організатора нападу. Ним виявився 20-річний Андрій Тичка.

Читайте: Табір ромів у Львові розгромили адепти Гітлера та Мусоліні

Нагадаємо, 23 червня група зловмисників напала на табір ромів на околиці Львова, у результаті чого одна особа загинула, ще четверо травмовані.

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