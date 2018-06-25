Угорщина назвала умови для розблокування комісії Україна-НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав умови, за яких комісія Україна-НАТО може бути розблокована.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у Будапешту є 3 конкретні вимоги, які дозволять зняти вето з проведення комісії Україна-НАТО, повідомляє Європейська правда.

За його словами, першою умовою є продовження перехідного періоду щодо мови освіти до 2023 року. За цей час Україна має домовитися з меншиною про зміни, які будуть впроваджені.

– Друга умова, яка також повністю відповідає пропозиціям Венеціанської комісії – норма про мову навчання не повинна поширюватися на приватні школи. І була ще одна третя умова, яка вже виконана: Україна мала розпочати консультації з представниками угорської меншини. Вони розпочалися, – додав міністр закордонних справ Угорщини.

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До слова, Угорщина відмовилася від вето на участь президента України Петра Порошенка у зустрічі Україна-Грузія-НАТО.