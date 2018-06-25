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Ураган у Львові: чоловік відсудив ₴140 тис. за пошкоджене авто

Львів’янин відсудив у комунальників понад ₴140 тис. за пошкоджене під час буревію авто.

Личаківський районний суд стягнув з Львівського комунального підприємства Дім 142,3 тис. грн на користь водія, на машину якого під час буревію впала частина даху будинку. У цей момент водій перебував в салоні, пише ZAXID.NET.

Подія трапилась 21 липня 2017 року близько 17:00-17:30. В опублікованому 22 червня судовому рішенні йдеться, що чоловік перебував у салоні свого автомобіля, припаркованого біля будинку №59 на вул. Пасічній, коли на дах його авто впав шматок даху будинку та частина машинного приміщення ліфтової шахти.

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Під час судового засідання постраждалий чоловік розповів, що його автомобіль отримав значні ушкодження. Окрім того, через удар по голові постраждав водій.

Як повідомлялося, в Україні очікуються грози, зливи, град і шквали.

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