В Одеській області збудують вітряні електростанції

В Одеській області розвиватимуть альтренативную енергетику – в регіоні збудують потужні вітряні електростанції.

Про це повідомив губернатор області Максим Степанов. 25 червня в Одеській ОДА підписали меморандум про співпрацю з двома зарубіжними компаніями. Загальна сума інвестицій становить близько 270 мільйонів євро.

Литовці з Південне Енерджі побудують станцію потужністю 72,6 МВт. Цього вистачить, щоб забезпечити електрикою близько 150 тисяч осіб. Проект американської компанії Юкрейн Пауер Ресоурсес розрахований на 120 МВт (або 220 тисяч чоловік).

– Це великі потужності. Ми будемо сприяти в реалізації проектів цих компаній. Крім підвищення енергетичної бази нашої країни і виконання зобов’язань по збільшенню виробництва електроенергії з поновлюваних джерел перед ЄС, це також чималі інвестиції в саму Одеську область, – заявив Максим Степанов.

Будівництво електростанцій позитивно вплине на розвиток громад, інфраструктуру і робочі місця. Литовці планують встановити 19 вітряків, американці – 26.

– Литва і Україна дружать багато століть, і сьогодні ми зробили ще один крок до співпраці. Підхід Одеської обладміністрації та, зокрема, її керівника Максима Степанова дає почуття впевненості в результаті. Ми запланували будівництво 19 вітрогенераторів, які будуть виробляти електроенергію на, приблизно, 150 тисяч населення, – зазначив керівник Південне Енерджі Егідіюс Сімутіс.

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У свою чергу, генеральний директор Ukraine Power Resources Пітер Гиш підкреслив, що реалізація їх проекту в Лиманському районі дозволить створити близько ста нових робочих місць, зокрема, на етапі будівництва.

Відзначимо, згідно з Енергетичною стратегією України, до 2020 року 11% електричної енергії повинні проводитися на поновлюваних джерелах, до 2035 – 25%.