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Ваша карта буде заблокована. Приватбанк попередив про СМС-шахрайство

Приватбанк попередив клієнтів про новий вид шахрайства. Зловмисники з Запоріжжя розсилають СМС-повідомлення про нібито блокування банківських карт.

Смартфон

Приватбанк не надсилає свої клієнтам повідомлення про блокування карт, а також сервісні чи інші повідомлення зі звичайних мобільних номерів, повідомили у службі безпеки банку.

– За останні дні зафіксовано випадки шахрайських розсилок абонентам одного з українських операторів СМС із приватних мобільних номерів про нібито блокування карт клієнтів.

У тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв’язатися з невідомих номерів із метою отримання персональних даних клієнтів, – йдеться у повідомленні.

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Номери шахраїв оперативно заблокували та передали інформацію в кіберполіцію. За попередніми даними, шахрайська СМС-розсилка велася із Запоріжжя.

До слова, раніше Приватбанк і платіжна система Visa запустили в Україні проект технології біометричної оплати покупок за допомогою відбитка пальця.

Фото: Pixabay

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