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Вступна кампанія 2018: дата і 6 основних змін

У 2018 році вступна кампанія до ВНЗ стартує 2 липня.

ВНЗ

Про це повідомила на прес-конференції міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає УНН.

– 2 липня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження в них необхідних документів, – сказала вона.

Читайте: Вступна кампанія 2018: як протестувати реєстрацію е-кабінету

Також Гриневич назвала шість основних змін вступної кампанії 2018 року:

По-перше, ми уніфікували перелік предметів для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти. Раніше абітурієнтам було дуже складно: на одну й ту саму спеціальність в одному навчальному закладі – одні предмети, в іншому – інші. Це було дуже складно.

Друге: використання при вступі сертифікатів не тільки 2018 року, а й 2017-го та 2016-го років. Тобто тепер ми робимо співмірні тести, і цим ми також розширюємо можливості абітурієнта. Тобто, якщо він не задоволений своїм сертифікатом, може скласти через рік – якщо там будуть кращі результати, він візьме сертифікат з кращим результатом…

Третє: кількість заяв, які може подати абітурієнт на місця державного регіонального замовлення. Це – сім заяв. Було 9 – зараз 7. Таким чином, він концентрується на не більш ніж чотирьох спеціальностях, на які він хоче подати…

Четверте – застосування коефіцієнтів для певних цільових груп абітурієнтів. І мінімальні значення кількості балів вступних випробувань для вступу на медичні спеціальності, такі як стоматологія, медицина, педіатрія і охорона здоров’я не можуть бути встановлені менше ніж 150 балів – це була чітка позиція Міністерства охорони здоров’я. Ми про неї попередили заздалегідь…

І, нарешті, останнє – обов’язкове складання єдиного іспиту з іноземної мови при вступі до магістратуру. Це іноземна мова, гуманітарні науки, соціально-поведінкові науки, журналістика, сфера обслуговування і міжнародні відносини, а також єдине фахове вступне випробування з права – ми поширюємо не тільки на право, але і на міжнародне право.

Факти ICTV допоможуть абітурієнтам правильно розставити пріоритети і вибрати необхідний ВНЗ.

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