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Вирізали серце і обезголовлювали. Як в Росії катують українців

СБУ отримала свідчення 1 тис. громадян про перенесені катування в полоні у бойовиків і російських військових на Донбасі.

Про це розповіли на брифінгу голови Служби безпеки Василя Грицака та міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

– 5 рік Росія використовує ганебні методи наруги над правами і свободами громадян України, які перебувають на окупованих територіях, – говорить Василь Грицак.

Він повідомив, що всього звільнено з полону 3 224 українця та отримано свідчення 1 000 громадян, які піддавалися тортурам.

За його словами, переважно тортури проводили російські військові. Людей вивозили в РФ, катували, а потім повертали на Донбас.

Крім того, на прес-конференції озвучили іноземним дипломатам приклади жорстоких тортур: вирізали ділянки шкіри з патріотичними татуюваннями,  тягали на тросі за машиною та вирізали серце.

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– У серпні 2014 року при виході з міста Іловайськ наш військовий підрозділ Нацгвардії потрапив у полон до російських збройних сил. Тоді вони передали нас до терористичних угрупувань ОРДЛО. Вся провина за всі ті катування, що ми зазнали в заручниках ОРДЛО, лежить на російський військах, адже саме вони нас туди передали, – розказав екс-боєць батальйону Донбас, що пройшов російський полон, Дмитро Куліш.

За його словами, не всі повернулися з полону. Дехто з військових навіть був обезглавлений. Були випадки знімання шкіри.

Нагадаємо, Україна звернулася до Євросуду щодо порушення РФ прав Сенцова.

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