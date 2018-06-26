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10 областей, у яких 1 липня Vodafone запустить 4G-1800

C 1-липня доступ до інтернету четвертого покоління на частоті 1,8 ГГц отримають жителі близько 50 населених пунктів.

Мобільний оператор Vodafone України 1 липня розпочинає запуск мережі 4G у діапазоні 1,8 ГГц. Доступ до інтернету четвертого покоління на цій частоті отримають жителі близько 50 населених пунктів. Про це йдеться у прес-релізі оператора.

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У список першого запуску 4G-1800 Vodafone увійшли населені пункти з 10 областей:

  • Київська
  • Дніпропетровська
  • Харківська
  • Запорізька
  • Одеська
  • Миколаївська
  • Полтавська
  • Сумська
  • Кіровоградська
  • Херсонська

До слова, Факти ICTV розібралися в тарифних планах мобільних операторів, які надають 4G в Україні.

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