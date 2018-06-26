Бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів. Поранений військовий

Бойовики ведуть обстріли ЗСУ із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. За добу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

На Луганському напрямку гарячіше за все було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував 120-мм міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Луганське і Золоте.

На Донецькому напрямку противник застосував по захисникам Авдіївки і Крутої Балки 82-мм міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Під прицільним вогнем перебували також захисники Мар’їнки, Кам’янки і Верхньоторецького.

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На Маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Ворог обстрілював позиції ООС в районі населених пунктів Лебединського, Гнутового, Широкіного, Павлополя і Старогнатівки.

За даними розвідки, які вимагають уточнення, двох бойовиків російських окупаційних військ знищено, троє поранені.

Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по нашим захисникам. На Луганському напрямку ворог обстріляв з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші позиції в районі міста Золотого, а з РПГ і стрілецької зброї в районі населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку.

Раніше бойовики 25 разів обстріляли позиції на Донбасі та поранили п’ятьох українських військових.

Фото: sobkor.net.