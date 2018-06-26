Британську журналістку Russia Today не пустили в Україну

В аеропорту Бориспіль сьогодні близько 9.00 прикордонники не пропустили в Україну британську журналістку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Полу Слієр.

Про це у коментарі Українській правді повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, журналістка Russia Today прилетіла до України з Відня, але не уточнив мету її візиту.

Британку затримали, бо з 2016 року їй заборонено в’їзд на 5 років як небезпечній для України особі, уточнив Слободян.

– Найближчим рейсом Слієр відправлять назад до Відня, – додав речник ДПСУ.

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Сьогодні в аеропорту Бориспіль також затримали російського телеведучого і довірену особу Путіна на президентських виборах Євгена Примакова.