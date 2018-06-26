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Частина Маріуполя лишилася без світла через негоду

Різке погіршення погоди в Маріуполі (Донецька область) знеструмило понад 100 трансформаторних підстанцій із майже 700. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Електроенергія

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

– У результаті стихії було знеструмлено 119 трансформаторних підстанцій із 687 підстанцій.

Станом на 8.00 аварійними бригадами МРЕС відновлено електропостачання на 42 ТП.

Ведуться посилені роботи з відновлення електропостачання на інших 77 ТП, – йдеться у повідомленні.

У місті була організована цілодобова робота оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

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Штаб координує дії житлових, комунальних підприємств, аварійних служб міста з метою забезпечення їх безперебійної роботи для життєзабезпечення населення.

Аварійні бригади підприємств працюють у посиленому режимі для оперативного усунення надзвичайних ситуацій.

Ми також писали, якою буде погода в Україні на тиждень. За прогнозами, частину територій заливатиме дощами, тоді як іншу охопить 35-градусна спека.

Фото: Pixabay

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