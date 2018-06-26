Частина Маріуполя лишилася без світла через негоду

Різке погіршення погоди в Маріуполі (Донецька область) знеструмило понад 100 трансформаторних підстанцій із майже 700. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

– У результаті стихії було знеструмлено 119 трансформаторних підстанцій із 687 підстанцій. Станом на 8.00 аварійними бригадами МРЕС відновлено електропостачання на 42 ТП. Ведуться посилені роботи з відновлення електропостачання на інших 77 ТП, – йдеться у повідомленні.

У місті була організована цілодобова робота оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

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Штаб координує дії житлових, комунальних підприємств, аварійних служб міста з метою забезпечення їх безперебійної роботи для життєзабезпечення населення.

Аварійні бригади підприємств працюють у посиленому режимі для оперативного усунення надзвичайних ситуацій.

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Фото: Pixabay