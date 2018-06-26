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Чому не пускають до Сенцова – в Росії дали відповідь

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що в українського політв’язня Олега Сенцова два громадянства.

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що в українського політв’язня Олега Сенцова є друге громадянство, а тому потрібно ухвалити міждержавний договір для визначення прав таких людей, повідомляє УНІАН.

Вона додала, що Людмила Денісова може відвідати Сенцова лише разом з нею з дозволу російської влади.

– Я не можу відповісти за органи влади. Я їм направила своє звернення з проханням допустити Уповноваженого разом зі мною, тому що наше законодавство не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни. Вона громадянка України. Сенцов – громадянин Росії, – сказала Москалькова.

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Журналісти зауважили, що Сенцов вважає себе громадянином України.

– Будемо виходити з того, що це людина з двома громадянствами – за фактом так. У нього в документах є паспорт громадянина Росії, і він за нього розписувався, і копія цього паспорта у мене є, – додала омбудсмен Росії.

До слова, Олег Сенцов відмовився від пропозиції пройти медогляд під керівництвом лікарів, яких виберуть родичі й адвокат.

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