Денісова поставила умову РФ щодо політв’язнів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова підкреслює, що доступ українського і російського омбудсменів до співвітчизників, які знаходяться в ув’язненні, повинен відбуватися синхронно і на принципах взаємності.

– Наш президент виконав усі домовленості: він дійсно зняв заборону на в’їзд Тетяні Москальковій в Україну. Але все інше вимагає синхронності і взаємності у діях. Якщо я не можу потрапити до наших ув’язнених, то і пані Москалькова не може потрапити до своїх громадян, які перебувають на території України, – заявила Денисова в ефірі телеканалу 112.Україна.

Водночас Тетяна Москалькова поки не готова погодити пропозиції української колеги Людмили Денисової щодо графіка взаємних відвідувань ув’язнених.

– Згідно з синхроном, ми повинні домовитися і обговорити “дорожню карту”, взаємні відвідування з термінами повинні бути узгоджені. Вона мені прислала свої пропозиції, але я поки не готова їх узгодити. У нас, у омбудсменів, є ще багато інших питань, пов’язаних з невиплатою заробітної плати, відстоюванням інтересів інвалідів, школи, діти, піонерські табори – все це потребує нашої уваги, – зазначила вона.

До слова, український омбудсмен перебуває в Росії з 14 червня. Їй поки не вдалося зустрітися ні з ким з українських політв’язнів.

Нагадаємо, Росія відмовила у відеозв’язку з Сенцовим і ховає його фото.