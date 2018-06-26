PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Денісова поставила умову РФ щодо політв'язнів/

Денісова поставила умову РФ щодо політв’язнів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова підкреслює, що доступ українського і російського омбудсменів до співвітчизників, які знаходяться в ув’язненні, повинен відбуватися синхронно і на принципах взаємності.

– Наш президент виконав усі домовленості: він дійсно зняв заборону на в’їзд Тетяні Москальковій в Україну. Але все інше вимагає синхронності і взаємності у діях. Якщо я не можу потрапити до наших ув’язнених, то і пані Москалькова не може потрапити до своїх громадян, які перебувають на території України, – заявила Денисова в ефірі телеканалу 112.Україна.

Водночас Тетяна Москалькова поки не готова погодити пропозиції української колеги Людмили Денисової щодо графіка взаємних відвідувань ув’язнених.

– Згідно з синхроном, ми повинні домовитися і обговорити “дорожню карту”, взаємні відвідування з термінами повинні бути узгоджені. Вона мені прислала свої пропозиції, але я поки не готова їх узгодити. У нас, у омбудсменів, є ще багато інших питань, пов’язаних з невиплатою заробітної плати, відстоюванням інтересів інвалідів, школи, діти, піонерські табори – все це потребує нашої уваги, – зазначила вона.

До слова, український омбудсмен перебуває в Росії з 14 червня. Їй поки не вдалося зустрітися ні з ким з українських політв’язнів.

Читайте: Генсек Ради Європи подав Путіну прохання про помилування Сенцова Росія відмовила у відеозв’язку з Сенцовим та ховає його фото Лист Сенцова російським кінематографістам

Нагадаємо, Росія відмовила у відеозв’язку з Сенцовим і ховає його фото.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями – омбудсмен РФ
Негативна атмосфера: Ольга Герасим’юк звільнилася з Нацради
Генсек Ради Європи подав Путіну прохання про помилування Сенцова
Політв’язню Павлу Грибу стало гірше, потрібна термінова операція
Павло Клімкін
Росія свідомо спонсорує тероризм і катує людей – Клімкін
Вирізали серце і обезголовлювали. Як в Росії катують українців
Стрілянина у коледжі Росії: невідомі на машинах обстріляли людей
Людмила Денисова
Росія відмовила у відеозв’язку з Сенцовим та ховає його фото
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка