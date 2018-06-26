Догхантера Святогора випустили з СІЗО

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід догхантеру Олексію Святогору з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє прес-служба суду.
– Застосовано до підозрюваного Святогора О.А. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання та покладено на підозрюваного обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України, – йдеться у повідомленні.
Відтак Апеляційний суд частково задовольнив апеляції захисту Святогора.
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Нагадаємо, 11 червня догхантера Олексія Святогора заарештували на 60 діб рішенням Шевченківського райсуду.
Фото: УНІАН
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