Догхантера Святогора випустили з СІЗО

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід догхантеру Олексію Святогору з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє прес-служба суду.

– Застосовано до підозрюваного Святогора О.А. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання та покладено на підозрюваного обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

Відтак Апеляційний суд частково задовольнив апеляції захисту Святогора.

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Нагадаємо, 11 червня догхантера Олексія Святогора заарештували на 60 діб рішенням Шевченківського райсуду.

Фото: УНІАН