Доступні в один клік: чому статистика наркоманії в Україні не тішить

Цифри свідчать, що наркоманія в Україні охопила близько півмільйона людей. І це лише офіційна цифра. У Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиків Факти ICTV дізнались, наскільки доступні заборонені препарати в Україні.

Наркоманія в Україні реально може стосуватись більше п’яти мільйонів людей. Спеціалісти вважають, що далеко не всі залежні визнають свою проблему і готові лікуватись.

Ще одна біда – вікові категорії. За статистикою, п’ята частина усіх наркозалежних – це школярі. А більше 50% – молодь до 30 років. Один з чинників впливу – канали розповсюдження.

Ділки, в народі більш відомі, як бариги, вже не торгують у підворотнях. Точніше, можливо торгують, однак призвичаїлись до тенденцій сучасності і без ризику бути пійманими, збувають наркотики через додатки для спілкування.

Хто в зоні ризику

Як вже ми вже зазначили, більшість наркоманів, як не сумно –це молодь. При цьому наркоманія молодшає. Кілька років тому до чверті українських школярів віком 13-16 років вживали наркотики хоча б один раз. Сьогодні наркотики пробують вже й 10-річні діти.

Тягнуться до наркотиків і люди з депресивними настроями. Це жертви соціальної кризи, безробітні, діти з неблагополучних або неповних родин.

Алкоголь і наркотичні речовини вживають і учасники та ветерани бойових дій на сході країни.

Де підсідають на наркотики

Стереотип про те, що наркотики пробують, там де й перші алкогольні коктейлі – у нічних клубах, відживає своє. Зараз таке трапляється і у навчальних закладах.

Ділки рекламують свою продукцію через різні месенджери. Часто використовують для цього Телеграм. До захищеного каналу не має доступу кіберполіція.

Таким чином відслідкувати, спіймати та покарати дилерів стає складніше. В той же час самим наркоторговцям працювати простіше. Їх номери не треба навіть передавати сарафанним радіо.

Зараз в різних містах України бариги просто пишуть фарбою на парканах та стінах будинків адреси своїх каналів у додатках. Таким чином дістати заборонені речовини стає просто, як замовити піцу.

Протидія громадськості

Допомогу українській державі у протидії наркоманії надають міжнародні організації. Вони акцент роблять на попереджувальних заходах та впровадженні замісної терапії.

Свою роль відіграють і громадські організації. Програма протидії розповсюдженню наркоторгівлі та наркореклами представлена у проекті одного з учасників проекту Нові лідери.

Денис Тарасов в Запоріжжі вже почав втілювати проект Бошки СТОП. Активіст має юридичну освіту, досвід роботи в правоохоронних органах та більше 15 років юридичної практики за спиною.

Він розробив програму, що вже почала діяти. Разом з однодумцями Тарасов працює у взаємодії з місцевими органами влади, освітянами, громадськими організаціями та поліцією.

На початку втілювати проект було складно через спротив офіційних структур.

– Начальник управління внутрішніх справ області взагалі сказав: чим нам може допомогти громадськість? Не лізьте в це питання, – розповідає автор проекту.

Ситуація змінилась, коли про проект дізналась громадськість та почала тиснути на правоохоронців. Результатом співпраці стало звільнення начальника Запорізького управління протидії наркозлочинності.



Логічний розвиток подій, зважаючи на те, що проблема наркоманії набула масштабів, коли у боротьбі з нею необхідною стала підтримка громадськості.

Зараз проект працює за трьома напрямками:

Боротьба з наркоторгівлею. Є гаряча лінія, на яку жителі Запоріжжя телефонують, коли дізнаються про точки виготовлення або збуту наркотиків. Зараз люди бояться помсти від виробників наркотиків і не повідомляють про них до поліції. Адже там доведеться давати свої контактні дані. Таким чином проект Бошки СТОП виступає посередником, який захищає інформаторів і передає дані ділків до правоохоронців.

Боротьба з наркорекламою. Написи з контактами наркодилерів на будинках та парканах мають знищувати власники цих будівель. Активісти проекту співпрацюють з міською спецінспекцією, яка контролює відповідальність власників будівель за стан приміщень.

Боротьба з наркозалежністю. До неї залучають громадські організації та управління освіти. Проблему наркоманії намагаються попередити комплексною роботою з школярами, їх батьками та вчителями.

У разі, якщо вимоги не виконують поліція та спецінспекція, активісти залучають громадський тиск. Вони надають розголосу ситуації і, як правило, відповідальні реагують на них.

Проблема наркоманії не виникає через наркоділків. До заборонених препаратів дітей штовхає не лише їх доступність. Кроком до того, щоб спробувати наркотики, стає банальна нудьга.

Коли підліток або дитина не має чим себе зайняти та відчуває брак уваги, він шукає щось нове у різні способи. На жаль, іноді вони є небезпечними.

Ніякі міжнародні організації не допоможуть вирішити проблеми наркоманії, якщо їй запобігати не будуть самі близькі людей, що опинились у зоні ризику.

Раніше Факти ICTV писали про те, як розпізнати наркоторговця.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк