Free Sentsov! На траві у Києві вистригли величезний заклик звільнити Сенцова

У Пирогово за допомогою трафарета вистригли на траві величезний заклик звільнити українського політв’язня Олега Сенцова.
У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогово з’явився величезний напис #Free Sentsov.
У музеї розповіли, що зробити незвичайний напис їм допомогла одна з агрофірм, яка допомагає музею. Напис англійською мовою #Free Sentsov – Свободу Сенцову – займає величезну територію на полі біля млинів. Втім, співробітники не вимірювали її точний розмір, пише Сегодня.
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Трава на полі була спочатку підстрижена до певного розміру, а після цього під трафарет вистрижені контури букв, практично біля самої землі.
Нагадаємо, у Києві близько тисячі людей вийшли на акцію із закликом звільнити Сенцова.
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