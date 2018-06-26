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Геращенко назвала умову, за якої Москалькову пустять до Одинцова

Омбудсмен Тетяна Москалькова побачиться з ув’язненим Максимом Одинцовим тільки тоді, коли Людмилу Денісову пустять до Романа Сущенка.

Ірина Геращенко

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що омбудсмена Тетяну Москалькову пустять до ув’язненого Максима Одинцова тільки тоді, коли Людмила Денісова побачиться з Романом Сущенком.

Вона також сказала, що обіцянка президента РФ Володимира Путіна щодо політв’язнів не виконується російською владою.

– Має бути, згідно домовленостей президентів, дзеркальне і одночасне відвідування утримуваних. Омбудсмен Москалькова може зайти в камеру громадянина Одинцова в ту хвилину, коли наша Людмила Денісова зайде в камеру Роми Сущенка. Дзеркальність і одночасність, тільки так, – написала Геращенко.

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До слова, український режисер Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

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