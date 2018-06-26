Контрабанда в Україні: схеми, товари і хто за цим стоїть

Гроші, прикраси, одяг, паливо та навіть металобрухт – це далеко не весь перелік того, що незаконно ввозять та вивозять з України.

Контрабанда з крилами. Легкомоторними літачками перевозили сигарети через кордон з Польщею та Словаччиною. Чорні лелеки – як їх називають на контрабандистському сленгу.

Цілий тунель до Словаччини, який прорили на Закарпатті аби нелегально перевозити бензин і сигарети.

І навіть приватний кордон. Ділянка, через яку відомий закарпатський авторитет Атіла Горват перевозив контрабанду і наркотики.

Є ціле контрабандистське село на кордоні з Румунією.

Гроші, прикраси, одяг, паливо та навіть металобрухт – це далеко не весь перелік того, що незаконно ввозять та вивозять з України.

Схем як під дахом силовиків, митників, інших державних органів дурять державу – десятки. Каже екс-заступник керівника державної фіскальної служби Костянтин Лікарчук.

Цього тижня український прем’єр-міністр приголомшив інформацією про масштабні схеми розкрадання пального просто у Чорному морі та ухилення від сплати податків.

Цікава деталь – деякі танкери, які заходять в українські порти, на момент швартовки мають лише 10 відсотків нафтопродуктів. Адже, зливають контрабандне пальне вони ще по дорозі до терміналів.

За даними директора науково-технічного центру Сергія Сапегіна, держава лише на нелегальному ввезенні нафти і пального втратила понад 70 млрд грн.

Уряд цього тижня оголосив війну контрабанді і назвав найрозповсюджені схеми. Ось, наприклад, так званий порожняк. Вантажівка везе коштовний вантаж, але його оформлюють як порожній. Державна скарбниця не отримує нічого.

Ще товар можуть фіктивно розподіляти між фізичними особами – так званими піджаками за нормами безкоштовного перевезення. Наприклад, повна фура на 20 людей і нуль гривень в бюджет.

Схід України, Донбас – взагалі темна справа, кажуть експерти.

Це взагалі чорна діра. Кордону фактично немає. Тобто, там є служба безпеки, державна фіскальна служба, поліція, нацгвардія – що там відбувається, насправді ніхто не знає. Це державна таємниця, засекречено, і так далі.

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Харківська, Сумська та Чернігівська області – там кордон хоч і під контролем, але потік товарів поза митними процедурами теж великий.

Саме у цих областях на кордоні з Росією збувають найбільше контрабандного та контрафактного бензину та дизпалива.

Володимир Гройсман каже, за більшістю контрабандних схем стоять певні держструктури. Країною розгортаються цілі офіси, які прикривають оборудки. Хто їх кришує – зрозуміло. Під час селекторної наради із регіональними керівниками прем’єр не добирав слів.

Щороку Україна втрачає від оборудок на митниці 100 млрд грн, це приблизно 4 млрд доларів. Вдвічі більше, ніж транш МВФ, якого чекає Київ.

Цього разу до війни з митними махінаціями залучать окрім фіскальної служби, Генеральну прокуратуру, МВС, СБУ і навіть НАБУ. А поліції Кабмін дозволив цілодобово перебувати на пунктах пропуску і дав доступ до автоматизованої системи митного обліку.

Щоправда, експерти побоюються, що додаткові повноваження поліції можуть посилити тиск на бізнес. А Генпрокурор заявив, що такі ініціативи мають підкріплюватись законодавчо. Інакше можливий фальстарт.

І необхідно терміново ввести кримінальну відповідальність за контрабанду. Як у всіх європейських країнах. Інакше це буде боротьбою з вітряними млинами, а замість старих схем з’являтимуться нові.

До слова, у Данії мають намір затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу Північний потік-2.