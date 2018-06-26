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Кремль відповів на прохання Ягланда про помилування Сенцова

Український режисер Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

Турбйорн Ягланд

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

– Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування у Російській Федерації, – сказав він.

При цьому представник Кремля зазначив, що зрушень і новин у питанні звільнення Сенцова немає.

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Сьогодні генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про звільнення українського режисера Олега Сенцова президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Олег Сенцов голодує вже 44-й день на момент 26 червня.

Фото: dreamstime

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