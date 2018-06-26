Кремль відповів на прохання Ягланда про помилування Сенцова

Український режисер Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

– Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування у Російській Федерації, – сказав він.

При цьому представник Кремля зазначив, що зрушень і новин у питанні звільнення Сенцова немає.

Сьогодні генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про звільнення українського режисера Олега Сенцова президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Олег Сенцов голодує вже 44-й день на момент 26 червня.

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