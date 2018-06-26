PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Київрада ухвалила детальний план територій Троєщини/

Київрада ухвалила детальний план територій Троєщини

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до фракцій Київради з проханням підтримати проект детального плану територій в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра Сабурова у Деснянському районі Києва. І відзначив, що в ньому врахована необхідна соціальна складова для мешканців району.

Також цей проект пройшов всі необхідні процедури, були враховані архітектурні норми та проведені експертизи, відбулося громадське обговорення проекту детального плану територій, передає прес-служба Кличка.

– Я хочу звернутися до кожного депутата. Сьогодні це питання дуже заполітизоване. Ви ж теж спілкувалися з людьми, які не йдуть з кулуарів Київради вже шостий день і вимагають від нас розглянути важливе для них питання. Ці люди повинні отримати право законно жити у своїх квартирах, – заявив Кличко.

image image image image image image
Київрада ухвалила детальний план територій Троєщини / 6 фотографий

– У разі ухвалення цього детального плану Троєщина отримає три нових дитячих садочки, школу на 1980 місць, нову поліклініку на 2500 відвідувачів, лікарню на 500 ліжок, пологовий будинок, льодовий стадіон,  2 парки біля озера і на території інвестора, паркінги. Відбудеться розширення вулиці Закревського. Врахували і проблеми “Перлини Троєщини”. Можна також буде звести житло для ошуканих інвесторів “Еліта центру”. Все це враховано в проекті ДПТ, – відзначив мер.

Також він наголосив на тому, що ухвалення цього плану допоможе прискорити і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Читайте: Київрада своїм рішенням підтвердила створення музею на Поштовій площі

Перед голосуванням Віталій Кличко поспілкувався в кулуарах Київради з ошуканими інвесторами – людьми, які вклали гроші в будівництво житла на Троєщині, і які вимагали ухвалення ДПТ. Мер наголосив, що розв’язання їх проблем є для нього принциповим питанням.

Київрада ухвалила проект детального плану територій Троєщини, документ підтримав 61 депутат.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Київрада своїм рішенням підтвердила створення музею на Поштовій площі
Київрада
Розкопки на Поштовій: артефакти вирішили зберегти
Сутички у Київраді: активісти відстоюють музей на Поштовій
Кличко: Реванш проти Льюїса зірвала його мама
Американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у Віталія Кличка
Віталія Кличка першим з українців увели до Міжнародної зали боксерської слави
Київрада готова виділити 732 тис. грн на новий проект зміцнення Поштової площі
Штовханина у Київраді
На засіданні Київради штовханина: вихід заблокований нацдружинниками
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка