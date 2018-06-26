Москалькова їде до Сенцова і хоче взяти Денісову

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова планує особисто відвідати українського режисера Олега Сенцова після свого повернення з Києва.

Про це він заявила журналістам, передає 112 Україна.

– Я особисто полечу для того, щоб можна було переконатися, який його стан здоров’я і чи потрібна йому якась допомога…Після повернення з Києва, – сказала вона, зазначивши, що завтра Сенцова відвідає омбудсмен по Ямало-Ненецькому округу РФ.

Водночас, вона не змогла відповісти на питання, чи потрапить до Сенцова її українська колега Тетяна Денісова:

– Я не можу відповісти за органи влади, я їм направила своє звернення з проханням допустити уповноваженого разом зі мною, тому що наше законодавство не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни. Вона громадянка України, Сенцов – громадянин Росії, – сказала вона.

Але пізніше Москалькова все ж уточнила, що Сенцов має подвійде громадянство.

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До слова, сьогодні у Кремлі заявили, що Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.