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Напад на табір ромів: підозрюваних взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для всіх підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові.

Табір ромів

Пустомитівський суд Львівської області обрав для всіх підозрюваних у нападі на табір ромів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє УНІАН.

Наразі вісім підозрюваних знаходяться під вартою.

– Пустомитівський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави шістьом підозрюваним у нападі на табір ромів, у тому числі організатору, ще двом неповнолітнім – запобіжний захід суд обрав вчора, – сказала прес-секретар прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

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До слова, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українську владу вжити заходів щодо запобігання нападів на ромів і покарати всіх винних у нападі на табір у Львові.

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