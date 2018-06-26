Напад на табір ромів: підозрюваних взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для всіх підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові.

Пустомитівський суд Львівської області обрав для всіх підозрюваних у нападі на табір ромів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє УНІАН.

Наразі вісім підозрюваних знаходяться під вартою.

– Пустомитівський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави шістьом підозрюваним у нападі на табір ромів, у тому числі організатору, ще двом неповнолітнім – запобіжний захід суд обрав вчора, – сказала прес-секретар прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

Читайте: 15 ножових: подробиці вбивства рома у Львові

До слова, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українську владу вжити заходів щодо запобігання нападів на ромів і покарати всіх винних у нападі на табір у Львові.