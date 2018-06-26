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Негативна атмосфера: Ольга Герасим’юк звільнилася з Нацради

Українська журналістка та телеведуча Ольга Герасим’юк написала заяву на звільнення з посади заступниці голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це вона повідомила Радіо Свобода і надала фотокопію своєї заяви.

У заяві вона зазначила, що просить звільнити її із займаної посади у зв’язку з неможливістю працювати в обставинах, що сформувались.

– На мій погляд в органі створено неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови. Склалася негативна морально-етична атмосфера, що унеможливлює прозоре колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі. Робота незалежного регулятора помітно політизується, – Ольга Герасим’юк.

За її словами, стало можливим поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка носить наклепницький характер.

Така ситуація руйнує головну мету, якій треба служити – під загрозу ставиться сама суть свободи слова, яка навпаки сьогодні потребує піклування й захисту.

Читайте: Свободою слова треба вміти користуватися – Герасим’юк

До слова, на цю посаду вона була призначена у липні 2014-го.

Нагадаємо, нещодавно Павло Жебрівський подав у відставку.

Фото: Ольга Герасим’юк/ Фотокопія: Радіо Свобода

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