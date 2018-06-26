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Офіційно: Рада ЄС затвердила €1 млрд для України

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

ЄС

Про це прес-служба Ради ЄС повідомила у Twitter.

– Сьогодні Рада ЄС ухвалила €1 млрд нових кредитів для покриття фінансових потреб України, а також підтримки економічної стабільності та програми структурних реформ, – йдеться у повідомленні.

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Президент України Петро Порошенко вже висловив подяку Євросоюзу, назвавши рішення визнання українського прогресу.

– Глибоко вдячний президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру за скоординоване виконання наших домовленостей і щиру підтримку України.

Сьогоднішнє рішення – це визнання нашого прогресу на шляху реформ і підтвердження єдності та солідарності з Україною у протидії внутрішнім та зовнішнім викликам, – написав він.

Нагадаємо, 29 травня Рада Європейського союзу ухвалила рішення про надання чергової макрофінансової допомоги Україні на суму €1 млрд.

Фото: Dreamstime

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