Початок опалювального сезону 2018 – дата

У 2018 році опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня.
Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.
– Опалювальний сезон в цьому році почнеться як завжди – 15 жовтня. Нічого не зміниться – часу залишилось дуже мало, – наголосив міністр.
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Нагадаємо, у Кабміні прогнозують зростання тарифів на комунальні послуги в Україні протягом наступних трьох років, зокрема – на газ, гарячу воду, опалення та електроенергію.
Фото: dreamstime
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