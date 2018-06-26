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Початок опалювального сезону 2018 – дата

У 2018 році опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня.

Опалення

Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.

– Опалювальний сезон в цьому році почнеться як завжди – 15 жовтня. Нічого не зміниться – часу залишилось дуже мало, – наголосив міністр.

Дивіться: Нові тарифи на газ для населення: для кого і коли може здорожчати

Нагадаємо, у Кабміні прогнозують зростання тарифів на комунальні послуги в Україні протягом наступних трьох років, зокрема – на газ, гарячу воду, опалення та електроенергію.

Фото: dreamstime

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