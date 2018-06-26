Погода в Україні на сьогодні, 26 червня (КАРТА)

26 червня на західній частині України очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській , Закарпатській, Волинській, Житомирській, Вінницькій і Рівненській областях пройдуть грози. Температура до +26°С.

Жителів Херсонської області і Криму очікує мінлива хмарність. Температура до +31°С.

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На сході очікується мінлива хмарність. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях температура до +31°С.

26 червня у столиці буде сонячно, температура +23-25°С.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.