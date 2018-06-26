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Російського телеведучого видворили з України

Російського телеведучого і довірену особу Путіна на президентських виборах Євгена Примакова затримали в аеропорту Бориспіль.

– Все було коректно, ввічливо, мене викликали в кімнату для співбесіди. Подивилися документи і роздрукували інформацію по конференцію ОБСЄ. Співробітники СБУ подумали, зателефонували і сказали, що відповідно до закону мені закритий в’їзд на 5 років в Україну як людині, яка несе загрозу її безпеці, – розповів Євген Примаков.

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Зараз Примаков знаходиться у транзитній зоні, чекаючи зворотний вечірній виліт.

Нагадаємо, прикордонники не пустили в Україну двох російських акторів, які до цього незаконно перетинали державний кордон в закритих пунктах пропуску окупованого Криму.

Фото: Evgeny Primakov.

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