Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями – омбудсмен РФ

Олег Сенцов відмовився від пропозиції пройти медогляд під керівництвом лікарів, яких виберуть родичі й адвокат.

– Ми запропонували, я звернулася до керівника пенітенціарної системи з тим, щоб йому провели консиліум з тими лікарями, яких запропонує адвокат або родичі, щоб їм довіряли. Він сказав, що він взагалі не хоче зустрічатися ні з якими лікарями, що він міцний, що не дочекаються і він буде відстоювати свою позицію до кінця, – розповідає російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає 112 Україна.

Вона також зазначила, що Олег Сенцов встає і розмовляє.

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– Я не бачу смертельної небезпеки, але мене не можуть не турбувати 40 днів голодування – це дуже тривалий термін, – підкреслила вона.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: скріншот з 112 Україна.