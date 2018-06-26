PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями - омбудсмен РФ/

Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями – омбудсмен РФ

Олег Сенцов відмовився від пропозиції пройти медогляд під керівництвом лікарів, яких виберуть родичі й адвокат.

– Ми запропонували, я звернулася до керівника пенітенціарної системи з тим, щоб йому провели консиліум з тими лікарями, яких запропонує адвокат або родичі, щоб їм довіряли. Він сказав, що він взагалі не хоче зустрічатися ні з якими лікарями, що він міцний, що не дочекаються і він буде відстоювати свою позицію до кінця, – розповідає російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає 112 Україна.

Вона також зазначила, що Олег Сенцов встає і розмовляє.

Читайте: У Росії визнали українське громадянство Сенцова

– Я не бачу смертельної небезпеки, але мене не можуть не турбувати 40 днів голодування – це дуже тривалий термін, – підкреслила вона.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: скріншот з 112 Україна.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка