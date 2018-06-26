Створення Антикорупційного суду – Порошенко підписав закон

Президент Петро Порошенко сьогодні підписав прийнятий Верховною Радою закон Про створення Вищого Антикорупційного суду.

Про це глава держави повідомив на зустрічі з випускниками Київського інституту міжнародних відносин, передає Інтерфакс-Україна.

– Я прийняв рішення, що саме сьогодні тут ми повинні підписати закон про запуск Антикорупційного суду. Закон, який був проголосований у надзвичайно короткий термін у першому читанні і в цілому, – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що хотів би бачити випускників вузу серед суддів Антикорупційного суду:

– Дуже щасливий був би бачити випускників інституту серед кандидатів в судді Вищого антикорупційного суду. Рівень підготовки, я заявляю, достатній, а ще законодавець вписав “наявність міжнародного досвіду”, а у кого міжнародний досвід повинен бути, як не у випускників Інституту?, – сказав Порошенко.

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Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект (№8497) про створення Вищого антикорупційного суду України. Він є технічним і необхідний для початку діяльності ВАКС.

Фото: Прес-служба АП