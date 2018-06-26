Україна створює додаткову півмільйонну армію – Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що розвиток тероборони дозволить створити багатотисячний резерв для ЗСУ та інших силових структур.

В Україні створюється резервна армія на базі бригад територіальної оборони в кожному місті країни, яка дозволить створити додатково півмільйонне військо для захисту від масштабного військового нападу агресора.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на полігоні Гончарівське, де пройшли військові навчання з територіальної оборони Північна фортеця-2018, передає прес-служба відомства.

– У результаті ми повинні отримати додаткову потужну півмільйонну армію, здатну надійно захистити Україну від будь-якого агресора, – підкреслив він.

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Турчинов додав, що Міністерство оборони і Генеральний штаб готують проект Закону Про територіальну оборону України, який після схвалення на засіданні РНБО буде внесений до парламенту.

Як повідомлялося, на Чернігівщині відбулися перші експериментальні тактичні навчання з територіальної оборони Північна фортеця-2018.