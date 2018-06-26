Серйозний крок: Міноборони дозволили закупівлю зброї за кордоном

Рішенням РНБО України лібералізовано зовнішньоекономічну діяльність для вітчизняних компаній-виробників озброєння ОПК.

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив під час брифінгу, інформує прес-служба РНБО.

За його словами, рішення РНБО передбачає лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності для підприємств ОПК, “зокрема, дозвіл на експорт власної продукції без посередництва державних спеціалізованих компаній, всім виробникам військової техніки і зброї незалежно від форми власності”.

– Дозволено імпорт продукції військового призначення для власних потреб виробників військової техніки і зброї, а також імпорт для недержавних підприємств, що мають прямі дилерські угоди з закордонними виробниками озброєнь, – повідомив Турчинов.

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Він додав, що також рішенням РНБО знято обмеження на прямі контракти вітчизняних міністерств силового блоку, зокрема, Міністерства оборони, щодо закупівлі зброї та військової техніки за кордоном.

Турчинов назвав таке рішення “дуже серйозним кроком, який значно зміцнить нашу оборонну спроможність і дасть потужний поштовх розвитку оборонної промисловості”.

Нагадаємо, усі підприємства державного концерну Укроборонпром будуть об’єднані в п’ять кластерів.