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Велику кільцеву дорогу у Києві побудують французи

Укравтодор і французька будівельна компанія Bouygues Travaux Publics SAS підписали меморандум про підготовку попереднього техніко-економічного обґрунтування концесійного будівництва і експлуатації дороги Київ-Біла Церква, а також першої черги Великої кільцевої дороги столиці.

Йдеться про нові напрямки зазначених доріг, у випадку з Великою кільцевою – про ділянку між автодорогами М-06 Київ-Чоп до М-05 Київ-Одеса, повідомили в Офісі Національної інвестиційної ради, передає ЦТС.

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Зазначається, що група компаній Bouygues оперує в 90 країнах світу і має капіталізацію більш ніж €15 млрд.

Раніше Факти ICTV писали що у Києві можуть ввести платний в’їзд до центру міста, аби знизити потік автомобілів у столиці.

Фото: Dreamstime.

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