Як кошенят: сучасні схеми шахраїв

Прості, як двічі по два, або складні, немов з голлівудських сценаріїв, схеми дрібних афер виманили в українців сотні і тисячі гривень, кілограми техніки, і чимало коштовностей. Факти ІСTV дізналися, які методи розводу на гроші і цінності актуальні зараз.

Нові схеми розводу розпізнати не так-то просто. Це раніше шахраїв видавав маргінальний зовнішній вигляд.

Зараз ви навряд чи запідозрите в тому, що у вас намагається виманити сотню гривень чоловік в діловому костюмі або що тендітна інтелігентна дівчина може бути аферисткою.

Більше того, ви навіть можете не бачити ошуканців. Інтернет і телефонний зв’язок давно стали місцем заробітку не тільки онлайн-підприємців.

Класичні трюки

випадкове шкідництво

Шахраї можуть підлаштувати зіткнення на вулиці або в магазині. Як не дивно, в цей момент в їх руках буде коробка з нібито новим ноутбуком або крихкою дорогою порцеляною.

Ну а ви, як порядна і розгублена від раптовості того, що відбувається, людина, відразу зрозумієте, що потрібно домовитися і компенсувати вартість цінності.

знайдений гаманець

До вас на вулиці звертається незнайома людина, яка стверджує, що знайшла гаманець з великою сумою грошей і не знає, як з ними вчинити. Дивна ситуація, але наша пильність так часто засинає, коли на горизонті з’являється можливість легкого збагачення.

В ході обговорення ситуації ваш співрозмовник або ви самі озвучуєте ідею, що кошти слід розділити. Потім і зовсім вам пропонують забрати собі гаманець на зберігання. Натомість – як гарантію, просять невелику суму.

Ви погоджуєтеся, платите гроші пристойному на вигляд незнайомцю. А коли він зникає, виявляєте, що в гаманці в кращому випадку сувенірні гроші.

екстремали на дорогах

Автомобільна схема ошукування. Дуже відома. І тим не менше в стресових ситуаціях, подібних до аварій на дорозі, дієва. Вам під колеса потрапляє (вважайте, стрибає) нібито потерпілий пішохід.

Природно, він постраждав, але дивним чином сам піднімається або звідки беруться небайдужі очевидці. Вам пропонують все вирішити на місці. Інакше – виклик поліції, оформлення ДТП.

Легший варіант – потерпілий цілий, але під час нібито зіткнення у нього розбився телефон або планшет. І вам, звичайно ж, настійно пропонують компенсувати вартість цінних речей.

махінації з банківськими картами

Таких теж безліч. Найпоширеніші пов’язані з вишукуванням ваших персональних банківських даних. Як правило шахраї телефонують і представляються співробітниками вашого банку.

Аферисти повідомляють, що рахунок заморожений для перевірки реквізитів або через підозрілі операцій. Причини можуть називати абсолютно різні. Для того щоб перевірити інформацію і нібито зберегти ваші гроші вас просять назвати номер карти, її СVV і інші дані, які не обов’язково включають в себе пін код.

Поки ви намагаєтеся розібратися, що до чого, зловмисники переводять гроші на свій рахунок і замітають сліди незаконних операцій.

Нові схеми

шахрайство в мережі

Найчастіше розводять на безкоштовних платформах з продажу товарів. Тут афер маса. Одна з недавніх – виманювання грошей на товар, якого немає.

Ви намагаєтеся придбати у псевдопродавця товар. Він реальний, на відміну від продавця. Шахрай просить вас про передоплату.

Реквізит, який він вам висилає – реального продавця. Йому каже, що гроші висилає він сам. Таким чином ви оплачуєте товар, який отримає інша людина.

телефонне шахрайство

Нова схема передбачає підміну коду телефонного оператора. Вона схожа з розводами щодо банківських карт, так як передбачає вивідування інформації щодо особистих рахунків.

Зі зміненого аферистами телефонного номера жертві надходить СМС нібито з банку. У тексті йдеться про блокування рахунку. Для вирішення питання власника карти пропонують зателефонувати на зазначені в СМС номера телефонів.

Коли абонент телефонує за цим номером, шахраї, видаючи себе за працівників банківської установи, дізнаються необхідні для зняття коштів дані.

через додатки

Схема передбачає крадіжку даних при встановленні додатків на смартфон з прив’язкою карти. Шахраї заражають програму спеціальним вірусом.

Ви бачите на екрані підроблене вікно мобільного банкінгу і, нічого не підозрюючи, вводите туди свої дані, які потрапляють до шахраїв.

Як уберегтися

Як бачимо, нові схеми, як і старі, розраховані на неуважність потенційних жертв. Тому, від ризику залишитися без кровних не застраховані ні автовласники, ні літні люди, які не користуються сучасними технологіями, ні найобережніші з нас.

Зберігайте самовладання і пам’ятайте, що випадковостей не буває. А про місцезнаходження безкоштовного сиру і згадувати не варто. Яким би він привабливим не був, навряд чи це подарунок долі, за який потім не доведеться розраховуватись.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк