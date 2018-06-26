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Як можна грабувати країну в такий час? – Гройсман звернувся до митників

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав митників побороти корупцію.

– У чому слабкість митника. Митник же не може нікого заарештувати. Але я хочу сказати одну річ, колеги, хлопці на передовій в окопах, ми щодня маємо десятки обстрілів, є поранені, є загиблі, як можливо взагалі грабувати країну в такий час? Служіть державі, робіть це відверто, і перемога буже за нами, – сказав Гройсман в ефірі Свободи слова в ICTV.

Читайте: Уряд внесе у Раду норму про кримінальну відповідальність за контрабанду – Гройсман

Нагадаємо, що Кабмін запровадив експеримент по боротьбі з контрабандою, за яким поліція бере на контроль митників.

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