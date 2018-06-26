Заокруглення сум у чеках з 1 липня: як діятимуть нові правила

З 1 липня в Україні будуть заокруглювати загальні суми у чеках – через припинення карбування монет дрібних номіналом. Але це не призведе до подорожчання товарів та послуг.

Про це сказав на брифінгу директор Департаменту грошового обігу Нацбанку України Віктор Зайвенко, передає УНН.

– Національний банк України у рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу прийняв рішення, що з 1 липня в Україні застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум готівкових розрахунків, – сказав чиновник.

Він зазначив, що НБУ припинить карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, проте вони залишатимуться в обігу.

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За його словами, для спрощення розрахунків діятимуть правила заокруглення суми у чеку покупки у разі відсутності монет у покупця і продавця.

– Сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок. Сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок, – пояснив він.

Водночас, як зазначив Зайвенко, якщо у покупця або продавця будуть дрібні монети, то вони і надалі можуть їх використовувати у розрахунках.

– Застосування правил заокруглення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та надасть можливість скоротити витрати держави на карбування та забезпечення готівкого обігу понад 90 млн грн на рік, – підкреслив він.

Нагадаємо, 27 квітня НБУ ввів у обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні, які поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу.

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