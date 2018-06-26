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Заокруглення сум у чеках з 1 липня: як діятимуть нові правила

З 1 липня в Україні будуть заокруглювати загальні суми у чеках – через припинення карбування монет дрібних номіналом. Але це не призведе до подорожчання товарів та послуг.

Гроші

Про це сказав на брифінгу директор Департаменту грошового обігу Нацбанку України Віктор Зайвенко, передає УНН.

– Національний банк України у рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу прийняв рішення, що з 1 липня в Україні застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум готівкових розрахунків, – сказав чиновник.

Він зазначив, що НБУ припинить карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, проте вони залишатимуться в обігу.

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За його словами, для спрощення розрахунків діятимуть правила заокруглення суми у чеку покупки у разі відсутності монет у покупця і продавця.

– Сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок. Сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок, – пояснив він.

Водночас, як зазначив Зайвенко, якщо у покупця або продавця будуть дрібні монети, то вони і надалі можуть їх використовувати у розрахунках.

– Застосування правил заокруглення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та надасть можливість скоротити витрати держави на карбування та забезпечення готівкого обігу понад 90 млн грн на рік, – підкреслив він.

Нагадаємо, 27 квітня НБУ ввів у обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні, які поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу.

Фотоpixabay.com

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