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Антикорупційний суд в Україні: Велика Британія закликала скасувати скандальну поправку

У Великій Британії закликали повернути у новоствореному Антикорупційному суді право на апеляцію у справах, розгляд яких вже почався.

суд

Про це глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив у виступі на конференції щодо реформ в Україні, яка проходить у Копенгагені, повідомляє Європейська правда.

– Дуже важливо, щоб Антикорупційний суд мав можливість займатися всіма справами, які підпадають під його юрисдикцію, у тому числі щодо рішень, які приймаються першою інстанцією, – пояснив він.

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У той же час Джонсон позитивно відгукнувся про хід реформи в Україні, похваливши владу за те, що вона зважилася на реформи”.

Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект (№8497) про створення Вищого антикорупційного суду України. Він є технічним і необхідний для початку діяльності ВАКС.

Вчора президент Петро Порошенко підписав прийнятий закон.

Фото: Фокус.

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