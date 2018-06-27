Денісова написала лист Кремлю (ДОКУМЕНТ)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови адміністрації президента РФ через нереалізовані гарантії, які два їй Володимир Путін.

Відповідний лист вона оприлюднила у Facebook у середу ввечері.

– Мушу констатувати, що гарантії, надані мені президентом Російської Федерації Володимиром Путіним як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини по безперешкодному допуску і без будь-яких попередніх умов до утримуваних громадян України на даний момент не реалізовано, – зазначає Денісова.

– Тому звернулася з офіційним листом до глави Адміністрації президента РФ Антона Вайна з проханням забезпечити реалізацію наданих мені президентом РФ гарантій, – додає вона.

Денісова також повідомила, що звернулася і до заступника керівника адмінстрації президента РФ – прес-секретаря Дмитра Пєскова, який неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів.

– У своєму офіційному листі я звертаю увагу пана Пєскова на те, що переговори з уповноваженим РФ Тетяною Москальковою ніяких результатів не дали. І прошу його поінформувати президента РФ, що надані мені як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини гарантії про безумовний і безперешкодний допуск до утримуваних громадянам України на сьогоднішній день не виконуються, – зазначає вона.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває у Росії, але їй не дозволили зустрітися ні з одним з українських політв’язнів – зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує у російській колонії вже 45 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.

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Нагадаємо, що вчора Денісова поставила умову РФ щодо політв’язнів.