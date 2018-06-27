Департамент молоді та спорту КМДА очолив олімпійський чемпіон

Олімпійського чемпіона, президента Національної федерації фехтування Вадима Гутцайта призначили директором Департаменту молоді та спорту Київської міськадміністрації.

За результатами конкурсу директором Департаменту молоді та спорту Київської міськадміністрації призначили олімпійського чемпіона, президента Національної федерації фехтування Вадима Гутцайта, повідомляється на сайті Київської міської ради.

З 5 вересня 2017 року Гутцайт займав посаду заступника директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – начальника управління молоді та спорту, а до цього 7 років займав керівні посади в олімпійському навчально-спортивному центрі Конча-Заспа.

З 2002 по 2010 рік він очолював збірну України з фехтування.

У 1992 році на Олімпіаді у Барселоні Гутцайт став чемпіоном з шаблі у командній першості в складі Об’єднаної команди.

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