Доба на Донбасі: 30 ворожих обстрілів, є загиблий і поранені

Минулої доби бойовики 30 разів прицільно обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. 11 разів відкривали вогонь із озброєння, яке має бути відведене на визначені Мінськими домовленостями відстані. Внаслідок активних бойових дій один боєць загинув, двох поранено.

26 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП і забороненої Мінськими домовленостями зброї, повідомляє штаб ООС.

Луганський напрямок

У районі населеного пункту Кримське ворог вів вогонь по наших позиціях із 120-мм і 82-мм мінометів, БМП, гранатометів і стрілецької зброї.

По захисниках Новотошківського противник застосував артилерійські 122-мм системи.

Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Зайцеве, Південне, Троїцьке, Катеринівка, Майорськ та Оріхове.

Донецький напрямок

По захисниках Мар’їнки бойовики застосували 82-мм міномет, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Також там зафіксована робота снайпера.

Під прицільним вогнем перебували захисники Авдіївки, Новоселівки Другої і Пісків.

Маріупольський напрямок

Ворог застосовував гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстрілював позиції ЗСУ в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Пищевик, Широкіне та Старогнатівка.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, п’ятьох поранено.

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До слова, упродовж поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по наших захисниках.

Ворог обстрілював із гранатометів і великокаліберних кулеметів наші позиції у районі Мар’їнки та Новомихайлівки.

Із РПГ і стрілецької зброї противник стріляв у районі Лебединського, Водяного та Широкиного.