Гроза у Запоріжжі: без світла залишилися тисячі людей

У Запоріжжі через грозу без світла залишилися близько 100 тис. осіб.

У Запоріжжі під час грози блискавка вдарила в лінію електропередач потужністю 150 кВ, через що без світла залишилися приблизно 100 тис. осіб, повідомляє Запоріжжяобленерго.

Пошкоджена ділянка знаходиться у Дніпропетровській області, але вона живить підстанцію Армаліт, яка постачає електроенергію на більшу частину Дніпровського району міста.

Наразі Запоріжжяобленерго створює резервні схеми живлення, через які планується відновити енергопостачання району. Ремонт на місці події ведуть співробітники Дніпрообленерго.

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До слова, різке погіршення погоди у Маріуполі (Донецька область) знеструмило понад 100 трансформаторних підстанцій з майже 700.