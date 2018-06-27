Хакери РФ готують масштабний удар по Україні – кіберполіція

Російські хакери намагаються заразити українські компанії шкідливими програмами, щоб створити так звані “backdoors” для масштабного удару.

Про це заявив глава кіберполіції України Сергій Демедюк в інтерв’ю Reuters.

За його словами, хакери атакують компанії в різних галузях. Переважно це банки або підприємства енергетичної інфраструктури. Структура вірусної програми свідчить, що готується атака в певний день.

Зараз українська кіберполіція співпрацює з іноземними агентствами для виявлення хакерів.

За словами Демедюка, поліція від початку року виявила кілька шляхів поширення вірусу – фішингові листи, відправлені з легітимних доменів державних установ, чиї системи були зламані, або з підроблених вебсайтів, які імітують вебсайти реальних державних органів.

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Розслідування виявило, що хакери розповсюджують шкідливі програми, які розділені на різні компоненти і відправлені з різних джерел, щоб зробити їх непомітними для антивірусного програмного забезпечення. Потрапляючи на один пристрій, ці блоки об’єднуються у шкідливу програму.

– Аналіз виявленого шкідливого програмного забезпечення і цілеспрямованість їх атак на Україну дають підставу припускати, що все це робиться під якийсь конкретний день, – додав він.

Глава кіберполіції підкреслив, що Україна зараз краще підготовлена до того, щоб протистояти таким нападам завдяки співпраці з іноземними союзниками.

Він зауважив, що деякі українські компанії не потрудилися очистити свої комп’ютери після атаки NotPetya, тож їхні машини досі заражені вірусом і можуть бути використані для нового удару.