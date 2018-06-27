Курс української криптовалюти Karbo виріс на 63% за три дні

За останні 3 дні курс української криптовалюта Karbo виріс на 63% – з 0,32$ до 0,52$. Основною причиною такого зростання стало успішне завершення переговорів між представниками Karbo і менеджментом однієї з найбільших східноєвропейських криптовалютних бірж – Куни про лістинг монети.

Так, сьогодні, о 12:00 на Куну пройшла перша угода KRB/UAN. Криптотрейдери очікують, що додавання на Куну і подальший приплив масового інвестора дозволять підвищити ліквідність монети і залучити в неї, як інструмент для перекладів з підвищеною анонімністю, представників великого бізнесу.

Джерело: Coinmarketcap

Karbo – українська криптовалюта, яку поряд з Ethereum і Monero відносять до сімейства криптовалюти Bitcoin 2.0, що втілюють в собі не тільки інструмент перекладу, а й додаткові унікальні функції. Технологічні особливості протоколу Karbo – CryptoNote, на відміну від лев’ячого більшості інших криптовалюта, дозволяють проводити повністю анонімні і не відслідковують транзакції. Вартість перекладу при цьому фіксована і складає всього 0,1 KRB (еквівалент 0,05$), що в рази нижче ніж у основних конкурентів Karbo – Monero і Dash.

Приплив капіталу і курсової зростання Karbo почалися ще 24-го червня, за два дні до відкриття торгів на Куні, – після заяви її менеджменту про те, що вони готові відкрити торги по валютній парі KRB / UAN і тільки завершують тестувати введення / виведення коштів.

Після сьогоднішнього початку торгів о 12:00 курс Karbo за кілька годин зріс з 0,4$ до 0,52$ або на 30% і продовжує знаходиться на висхідній кривій.

Трейдери пов’язують зростання Karbo з очікуваним учасниками ринку масовим припливом роздрібного інвестора в монету. Базуються дані очікування на те, що Куна пропонує один з найбільш простих і доступних інструментів покупки і виведення гривневого еквівалента монети через банківські рахунки. Середній термін реєстрації на біржі і поповненні рахунку становить до 3 хвилин.

Таким чином, завдяки додаванню на Куну, частина масового роздрібного інвестора, яка виявляла інтерес до криптовалюти, але була непокрита необхідною для інвестування інфраструктурою – тепер зможе інвестувати в українську монету.

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У свою чергу, масовий приплив роздрібного інвестора, який як показує сьогоднішня історія торгів на Куні, – вже почався, повинен підвищити рівень середньодобового обсягу торгів і ліквідності монети. Як пояснюють учасники ринку, – це дозволить залучити в Karbo додатково і представників великого бізнесу, у тому числі з інших країн Східної Європи, які тепер зможуть проводити більше анонімних трансакцій без ризику вплинути на курс.