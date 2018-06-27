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На реформи і боротьбу з РФ: Британія виділить Україні 1,2 млрд грн

Британія виділить Україні 35 млн фунтів стерлінгів (1,2 млрд грн) на гуманітарну допомогу і підвищення обороноздатності.

– Глава МЗС Великої Британії сьогодні, 27 червня, коли міністри закордонних справ з усього світу збираються на саміт у Копенгагені, підтвердив, що Велика Британія виділить 35 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку реформ в Україні, – повідомляє прес-служба МЗС Британії.

Читайте: Турчинов – послу Британії: Росія нарощує військову присутність в Азовському морі

Відповідне оголошення міністр Борис Джонсон зробив на конференції з реформ в Україні.

Раніше Факти ICTV писали, що для отримання траншу МВФ потрібно виконати 1 вимогу.

Фото: Dreamstime.

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