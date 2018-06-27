Військові відпрацьовують оборону морського узбережжя і відбиття наступу з окупованих територій.

Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України з підлеглими артилерійськими частинами провели навчання на території Херсонської області поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗС України на сторінці у Facebook.

Мета заходу – оборона морського узбережжя і знищення противника, який здійснює наступ з окупованих територій.

Артилеристи відпрацювали питання ураження цілей у районах тимчасово окупованих населених пунктів.





Навчання біля Криму: військові відбивають наступ з окупованих територій / 3 фотографии

Також були проведені тренування з фактичного коригуванням вогню по цілях у районах зосередження противника.

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Особливу увагу було зосереджено на діях артилеристів в умовах обмеженої видимості і вночі.

Як повідомлялося, на Чернігівщині відбулися перші експериментальні тактичні навчання з територіальної оборони Північна фортеця-2018.