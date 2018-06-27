Нове перемир’я на Донбасі: про що домовилися у Мінську

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі сьогодні за результатами переговорів у Мінську заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв’язку з початком сезону збирання врожаю.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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– У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторін конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню, починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом, підтверджує свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей, – зазначила Оліфер.

Раніше Факти ICTV писали, що минулої доби бойовики 30 разів прицільно обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. 11 разів відкривали вогонь із озброєння, яке має бути відведене на визначені Мінськими домовленостями відстані. Внаслідок активних бойових дій один боєць загинув, двох поранено.

Фото: Dreamstime.