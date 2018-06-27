Погода на День Конституції та вихідні (КАРТА)

Погода на День Конституції України, 28 червня, буде теплою. Практично на всій території пройдуть дощі.

У День Конституції – 28 червня – на більшій частині території пройдуть дощі. Виняток – південь, схід і частково центр України.

Майже у всіх регіонах очікується потепління. На сході України температура підніметься до +35 градусів.

На півдні очікують від +31 до +34 градусів, а в центрі та на півночі +32 градуси.

Тільки на заході стовпчик термометра не підніметься вище +25 градусів.

У Києві синоптики обіцяють дощ. Вночі температура буде триматися на рівні +18..+20 градусів, вдень +28..+30 градусів.

У п’ятницю, 29 червня, погода в Україні залишиться без змін: дощі на півночі та заході, а також спека до +35 – на сході.

У Києві погода також не зміниться.

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У суботу, 30 червня, дощі з грозами накриють більшу частину України. Сухо буде тільки в Закарпатській, Львівській і Волинській областях. Температура повітря також трохи знизиться.

У Києві обіцяють дощ із грозою. Вдень температура досягне +21..+23 градусів.

У неділю, 1 липня, дощитиме менше. Невеликі опади прогнозують у західних, північних і центральних областях. На сході та півдні буде сухо й тепло.

У Києві пройде слабкий дощ. Вдень температура досягне +17..+19 градусів.

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