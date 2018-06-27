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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 27 червня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 27 червня, буде теплою. Вдень місцями короткочасні дощі та грози.

За прогнозами Укргідрометцентру, 27 червня в Україні вночі без опадів.

Вдень по всій території країни, крім східної частини, Волинської, Рівненської, Закарпатської та більшості районів північних областей, місцями короткочасні дощі, грози.

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°. У східних, більшості південних і Дніпропетровській областях вночі 18-23°, вдень 31-36°.

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У Києві без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Раніше синоптики попередили про погіршення погоди в деяких областях України.

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