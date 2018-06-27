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Пухнасті постояльці: українка відкрила незвичайний готель

Українка створила дитячий садочок і готель для песиків.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

– Були складнощі з тим, щоб знайти підходяще приміщення. Ну це має бути будинок без квартир, адже собачки люблять гавкати. Вони можуть трошечки шуміти. Плюс обов’язковою умовою було місце для вигулу, – розповідає юрист Євгенія, яка відкрила готель для тварин.

На відкриття готелю пішло трошки більше $10 тисяч. Готель працює лише кілька тижнів. Втім, щоб тваринка ночувала в готелі, у неї  мають бути обов’язкові документи.

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У нас немає обмеження по породам, по окрасам чи по статевим ознакам. Єдине, що важливо – щоб собачка була здорова. І щоб у неї був ветеринарний діючий паспорт з усіма щепленнями, які відповідають віку. І щоб вона була не агресивна, – зазначає Євгенія.

Окрім готелю, тут є дитячий садок. Тобто, щоб ваш улюбленець не сумував вдома сам, коли ви на роботі, його можна залишити гратися з іншими песиками. На випадок форс-мажорів там є ветеринара.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Петалума (штат Каліфорнія, США) найпотворнішою собакою назвали англійського бульдога на прізвисько Жа Жа.

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